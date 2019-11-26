HABER

İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

Aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 7'si tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 30 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada dosya kapsamındaki tanıkları dinledi.

Tanık N.D. firari sanıklardan Y.Y'nin kız arkadaşı olduğunu, olay günü iş yerine gelen sanığın, babasının tutuklanması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söylediğini belirterek, "Kendisine destek olmaya çalıştım. 4'üncü gün iş yerime gittiğimde akşam üzeri canının sıkıldığını söyleyerek tekrar iş geldi, sonra dışarı çıktı. Daha sonra iş yerime polisler geldi. Kendisinin uyuşturucu işiyle uğraştığını düşünsem asla yanında durmazdım." diye konuştu.

Tanık R.Ç. eşinin tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin kız kardeşi olduğunu ifade ederek, "Ben Adem'in çalıştığı otelde esrar muhabbeti olduğunu yani orada içildiğini, uyuşturucu kullanıldığını biliyordum. Aramızda tartışma konusuydu." dedi.

Firari sanık Y.Y'nin avukatı ise müvekkilin kaçma şüphesi olmadığını savunarak, "Babası hakkında verilen gözaltı kararından 5 gün sonra müvekkilim hakkında gözaltı kararı çıkmıştır. Suçlu psikolojisi ile hareket etmemiştir. Gözaltı kararından sonra suçun vasfı ve haksız bir şekilde tutuklanma riski ile karşı karşıya kaldığı için kaçmıştır. Şu anda kaçak pozisyonundadır." ifadesini kullandı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun avukatı da müvekkiline atılı suç vasfının doğru olmadığını öne sürerek, "Müvekkil, kolluk kuvvetlerine hazırlık aşamasında yardımcı olmuştur. Deliller toplanmıştır. Kendisi jandarma subayıdır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin ve firari sanıkların haklarındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Süreç

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek yakalanmıştı.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.

Polis kamerasına yansıyan operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.

7'si tutuklu 30 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütte yönetici veya üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Büyükşehir’in mührüne yargı "dur" dediBüyükşehir’in mührüne yargı "dur" dedi
Kruvaziyer turizmde artış müjdesiKruvaziyer turizmde artış müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat dava Jandarma mahkeme tutuklu sanık uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

MSB duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

Türkiye bu seri cinayetleri konuşmuştu! İlginç detay

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.