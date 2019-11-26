İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davası

İZMİR (AA) - Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 30 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada dosya kapsamındaki tanıkları dinledi.

Tanık N.D. firari sanıklardan Y.Y'nin kız arkadaşı olduğunu, olay günü iş yerine gelen sanığın, babasının tutuklanması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söylediğini belirterek, "Kendisine destek olmaya çalıştım. 4'üncü gün iş yerime gittiğimde akşam üzeri canının sıkıldığını söyleyerek tekrar iş geldi, sonra dışarı çıktı. Daha sonra iş yerime polisler geldi. Kendisinin uyuşturucu işiyle uğraştığını düşünsem asla yanında durmazdım." diye konuştu.

Tanık R.Ç. eşinin tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin kız kardeşi olduğunu ifade ederek, "Ben Adem'in çalıştığı otelde esrar muhabbeti olduğunu yani orada içildiğini, uyuşturucu kullanıldığını biliyordum. Aramızda tartışma konusuydu." dedi.