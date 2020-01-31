HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım

İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım

İZMİR (AA) - İzmir'de, İdlib için başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 4 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" adlı yardım kampanyası çerçevesinde İzmir'de de çalışma yürütüldü.

Hayırseverlerin de destek verdiği kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi önünde cuma namazının ardından düzenlenen törenle 4 tıra yüklendi.

Törende bir konuşma yapan Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.

Yardım isteyenlere ülkece el uzattıklarını dile getiren Üçer, "Onların ellerini boş çevirmedik. Gerek Afrika'da, gerekse Asya'da ve Orta Doğu'dan Müslüman topraklarında yardımımızın gitmediği nokta kalmadı. Bu vesileyle hayırda yarışanları, az da olsa candan ve gönülden verenleri tebrik ediyorum. Kötü ve kara günde bir araya gelen milletimize teşekkür ederim." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İzmir Temsilcisi Rasim Çağlar da Suriye'nin İdlib kentinden güvenli bölgeye gelen insanlara yardım tırları gönderdiklerini dile getirdi.

Son dönemde bölgeye 144 tır gönderdiklerini hatırlatan Çağlar, "Bu ay içinde bölgeye gönderdiğimiz 8. tırımız. Tırların içinde temel gıda maddeleri, battaniye, un, çocuklar için montlar var." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, ardından 4 tır Suriye sınırına hareket etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması! Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdbil yardım

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.