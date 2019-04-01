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"İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:44 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: "Milletimizin, İzmirimiz'in verdiği karara, milletin iradesine saygı göstermek bizim için bir vazifedir. İzmir'e hizmet etmek benim için bir şereftir"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğini ve bundan da şeref duyacağını belirtti.

Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Milletin bir karar verdiğini ve milletin iradesinin üzerinde bir güç tanımadıklarını dile getiren Nihat Zeybekci, şöyle konuştu:

"Milletimizin, İzmirimiz'in verdiği karara, milletin iradesine saygı göstermek bizim için bir vazifedir. İzmir'e çok teşekkür ediyorum. 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük, son derece medeni, hoşgörülü, kucaklayıcı, sessiz ve sakin bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize İzmirimiz. Bütün vatandaşlarımıza bu hoşgörülerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa ondan da çok dolayı özür diliyorum." dedi.

Zeybekci, çalışmalar sırasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadan milyonlarca vatandaşla birebir temas ettiklerini aktararak, çalışmalarından dolayı AK Parti'liler ve MHP'lilere teşekkür etti.

- "Seçim sonuçlarını değerlendireceğiz"

Nihat Zeybekci, yarından itibaren kentteki oyları sandık sandık değerlendireceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir İzmirli olarak bundan sonra da bu can bu bedende yaşadıkça İzmir'e hizmet edeceğim. Milletimizin, İzmirimiz'in verdiği karara, milletin iradesine saygı göstermek bizim için bir vazifedir. İzmir'e hizmet etmek benim için bir şereftir. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve İzmir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizde 4,5 yıllık seçimsiz bir süre başlıyor. Ben Türkiye'nin en zor dönemi geride bıraktığına inanıyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ekonomi, yeniden kalkınma seferberliği ile güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum."

Zeybekci'ye açıklaması sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti.

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