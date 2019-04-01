"İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğini ve bundan da şeref duyacağını belirtti.

Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Milletin bir karar verdiğini ve milletin iradesinin üzerinde bir güç tanımadıklarını dile getiren Nihat Zeybekci, şöyle konuştu:

"Milletimizin, İzmirimiz'in verdiği karara, milletin iradesine saygı göstermek bizim için bir vazifedir. İzmir'e çok teşekkür ediyorum. 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük, son derece medeni, hoşgörülü, kucaklayıcı, sessiz ve sakin bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize İzmirimiz. Bütün vatandaşlarımıza bu hoşgörülerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa ondan da çok dolayı özür diliyorum." dedi.

Zeybekci, çalışmalar sırasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadan milyonlarca vatandaşla birebir temas ettiklerini aktararak, çalışmalarından dolayı AK Parti'liler ve MHP'lilere teşekkür etti.