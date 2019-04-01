İzmir'in 2 ilçesinde başkanlar ve meclis üyelerinin çoğu ayrı partiden

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li aday Rıdvan Karakayalı kazanırken, partisi, belediye meclis üyeliğinde çoğunluğu elde edemedi. Belediye meclisinde CHP 14, AK Parti ise 17 üyeyle temsil edilecek. Aliağa'da ise MHP'li Serkan Acar, başkan seçilirken, meclisteki çoğunluğun sahibi CHP oldu.

Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Rıdvan Karakayalı, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 45,71, AK Parti'li Arif Uğurli ise yüzde 44,56 oranında oy aldı. İlçede belediye meclis üyeliğinde çoğunluğu, yüzde 44,74 ile AK Parti elde etti. CHP'den 14 kişi, meclis üyesi seçilirken, AK Parti'nin koltuk sayısı 17 oldu. Sonuçlara itiraz ettiklerini dile getiren CHP'li Rıdvan Karakayalı, meclis dağımında AK Parti üstünlüğü sağlansa bile sorun yaşanmayacağını söyledi. Karakayalı, "Hiçbir sıkıntı olmaz. Dürüst çalıştıktan sonra bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Parti gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olacağım. Herkese eşit yaklaşarak hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

AK Parti'li Arif Uğurli ise "Benim başkanlıkta aldığım oy ile mecliste aldığımız oy aynı; ama HDP ilçede başkan adayı çıkarmadı fakat meclis üye adayları çıkardı. HDP, meclis üyeliklerinde kendi partisine oy verince doğal olarak millet ittifakı 500- 600 oy ile kazandı; ama mecliste de cumhur ittifakı olarak biz kazandık. Meclis üyeliği çocuğunlu bizde" diye konuştu.

ALİAĞA'DA ÇOĞUNLUK CHP'DE

MHP'li Serkan Acar'ın seçim yarışından galip çıktığı ve belediye başkanı olduğu Aliağa'da da meclis dağılımında dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. CHP'nin belediye başkan adayı Özcan Durmaz, "Meclis üyeliklerinde çoğunluk bizde. Biz meclis üyeliklerinde 1023 oy öndeyiz. Bizim bir meclis üyesi fazla çıkarma gibi bir durumumuz var. 11 CHP, 11 MHP gibi görünüyor ama bu 12- 10 olabilir yani MHP'nin meclis üye dağılımı, 10 kişiye düşebilir. Meclis üye oyumuz fazla olduğu için kontenjan hakkı da bizde yani dağılım ya 14 bizim, 11 MHP'nin olacak veya 15 bizim, 10 onların olacak" dedi.

CHP'li Özcan Durmaz'ın yüzde 46,60 oranında oy aldığı Aliağa'da, MHP'li Serkan Acar, koltuğunu koruyarak, yüzde 51,28 ile yeniden seçildi. İlçede resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, meclis üyeliğinde çoğunluğu sağlayan parti CHP oldu. Aliağa'da CHP, meclis üyeliklerinde yüzde 49,08, MHP ise yüzde 47,14 oranında oy aldı. CHP'li Özcan Durmaz, bazı yerlerde meclis üyesi aday sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. İlçede CHP 11, MHP de 11 meclis üyesi çıkardı. Sonuçlara itiraz edeceklerini ve yüzde 20- 25 oranında oy almaları halinde 12'nci meclis üyesini çıkaracaklarını kaydeden Özcan Durmaz, "Meclis üyeliğinde oy üstünlüğü bizde olduğu için kontenjan adayları çıkarma hakkına sahibiz. Aliağa'da 3 kontenjan hakkı var. İtiraz ettiğimiz sandıklardan istediğimiz sonucu alamazsak dahi her şartta mecliste çoğunluk CHP'de" diye konuştu.

BERGAMA'DA KIL PAYI

Bergama Belediye Başkanlığı'nı ise resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Hakan Koştu kazandı. Koştu, yüzde 48,65 oranında oy aldı. CHP'li İdris Yavuzyılmaz'ın yüzde 47,96 oranında oya ulaştığı ilçede, meclis üyesi adaylığı seçiminde AK Parti'ye yüzde 48,29, CHP'ye de yüzde 46,59 oy çıktı. Çok az farkla meclis üyeliği çoğunluğunu kaydeben CHP'nin 14 üyesi bulunuyor. AK Parti ise kontenjan dahil 17 meclis üyesi çıkardı.

FOTOĞRAFLI



