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"İzmir'in çehresi değişecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu: - "Nihat Zeybekci başkan olduğunda İzmir'in çehresi değişecek. İzmir'i uçuracağız bu bizim sözümüz"

İZMİR (AA) - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Nihat Zeybekci başkan olduğunda İzmir'in çehresi değişecek. İzmir'i uçuracağız bu bizim sözümüz." dedi.

Eroğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile Kemeraltı Camisi'nde kıldıkları cuma namazı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Eroğlu, bakanlığı döneminde İzmir için hazırlanan Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) kitapçığını Zeybekci'ye hediye etti.

Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde Zeybekci ile aynı kabinede görev yaptıklarını ve İzmir için birçok hizmete imza attıklarını hatırlatan Eroğlu, İzmir'in potansiyelinin büyükşehir belediyesinin engellemeleri nedeniyle açığa çıkarılamadığını söyledi.

"Nihat Zeybekci başkan olduğunda İzmir'in çehresi değişecek. İzmir'i uçuracağız, bu bizim sözümüz." diyen Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Benim bakanlığım döneminde İzmir'e yaklaşık 5 milyar liralık yatırıma imza attım. Mesela 2007-2014 yıllarında su krizi oldu. Biz Gördes Barajı ile 107 kilometre isale hattı ile İzmir'e Cumhurbaşkanımızın talimatıyla suyu getirdik. 'Adam eksen biter' denen Küçük Menderes Ovası'nda hiçbir tesis yoktu. İzmir'e 36 tane baraj ve gölet yaptık. Buralardan içme suyu, dere ıslahı, taşkın koruma ve sulama için istifade ettik. 451 bin 30 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturduk. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken 94 derenin ıslahını biz yaptık. 106 milyon fidanı da toprakla buluşturduk. Her tarafı ağaçlandırdık, 71 mesire yeri kurduk, 3 tane de çevre ormanı kazandırdık."

- "O sene bu sene"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de Eroğlu'nun kente gelerek kendisine destek vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Zeybekci, İzmir'de yeşil alanların yetersiz olduğunu, bir çok ilçesinde milyon metrekarelik boş alanların bulunduğunu, bunları yeşil alan olarak kente kazandıracaklarını ifade etti.

Zeybekci bir gazetecinin "anket yaptırdınız mı?" sorusu üzerine de "O sene bu sene... İnşallah, 31 Martta bu zeybek, Konak Meydanı'nda oynanacak. Kemeraltı'ndan Kordona doğru." karşılığını verdi.

Tunç Soyer'in İzmir'in hükümetten onay bekleyen projeleri olduğuna dair eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Zeybekci, şu yanıtı verdi:

"Böyle şeyleri Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na sormak lazım. Tunç Bey'in büyükşehirin projelerinin onay bekleyip beklemediğine yakınlığı da benden farklı değil. Biz şu anda İzmir'le ilgili çok iddialı 18 kilometrelik bir tramvay, 70 kilometre İZBAN ile 40 kilometrelik bir metro hattını projelere ilave olarak başlatıyoruz. Ulaştırmayla ilgili 46 kilometrelik çevre yolu 28 tane köprülü kavşak yapacağız. Tabi CHP adayımız bunları görünce sonradan coştu. Biz bir ay önce bu projelerimizi açıkladığımızda 'ben proje açıklamayacağım. Bu işlere 1 Nisan'dan sonra bakacağım' diyordu. Sonra bir coşkuyla alelacele hazırlanmış projeler ortaya koydu. Kolaylıklar diliyorum, biz işimize bakacağız. Ama şu an onay bekleyen hiçbir proje yok."

Zeybekci ve Eroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünivar da eşlik etti.

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