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İzmir’in o mahallesinde yıllar sonra elektrik sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı kırsal Arpadere Mahallesi’nde yaşayan 100 aile, uzun yıllardır en büyük istekleri olan elektriğe kavuştu.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in, Kınık ziyareti sırasında konuyu AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a aktarmasının ardından, ilçeye bağlı kırsal Arpadere Mahallesi’ne enerji ulaştırılması işlemleri tamamlandı.

İzmir’in o mahallesinde yıllar sonra elektrik sevinci

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı kırsal Arpadere Mahallesi’nde yaşayan 100 aile, uzun yıllardır en büyük istekleri olan elektriğe kavuştu.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in, Kınık ziyareti sırasında konuyu AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a aktarmasının ardından, ilçeye bağlı kırsal Arpadere Mahallesi’ne enerji ulaştırılması işlemleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 5.5 kilometre enerji nakil hattı döşendi, 3 adet 100 KV’lık trafo ve 270 adet alçak gerilim direği dikildi. Toplamda 2 milyon TL’ye mal olan projeyle enerji bölgeye ulaştırıldı.
Yapılan duanın ardından trafonun şalteri de Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından kaldırılarak yaylaya enerji verildi.
Arpadere Mahallesi Muhtarı Bahri Duman, yıllardır karanlıkta kaldıklarını ve yıllar sonra elektriğe kavuştuklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Fatma İnce de "Yıllardır karanlıkta duruyorduk, aydınlığa kavuştuk; yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti. Programa ayrıca Kınık Jandarma Bölük Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Semih Babaoğlu, Gediz Elektrik Kınık Şube Şefi Yüksel Ceylan, Arpadere Muhtarı Bahri Duman, projeyi hayata geçiren elektrik firması yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

İzmir’in o mahallesinde yıllar sonra elektrik sevinci

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