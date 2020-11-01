İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.