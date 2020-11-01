HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi morga kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğuBolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
Bakan Kurum duyurdu! İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
İzmir'de skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.