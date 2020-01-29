İzmirli öğrenciler tatili yarıda kesip depremzede çocuklara oyuncak yaptı

Öğrencilerden Emine Gül Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiyecek İçicek Hizmetleri Bölümünde eğitim gördüğünü, depremin ardından okullarındaki farklı bölümlerde eğitim gören arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde böyle bir çalışmaya başlama kararı aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin bir kez daha ne kadar büyük bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Köylü, şunları kaydetti:

"Herkes deprem bölgesine bir şekilde yardım etmek için o günden bu yana seferber oldu. Biz de arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yapmak için karar verdik. Okul idaremizde bizi kırmadı. Tatil olmasına rağmen bizim için atölyeleri açtı. Yanımızda oldular. Acı olayı biz de yaşayabilirdik. Onlara uzak olsak da yaptığımız oyuncaklar ve topladığımız yardımlarla bir nebze de olsa onların yanında olmaya çalışıyoruz. Beni en çok enkazlarda babaların çocuklarını korumak için kendilerini hiç düşünmeden feda etmeleri oldu. Arkadaşlarımız da çocuklar için oyuncak yaptı. Onların acılarını bir parçada olsa gönderdiğimiz oyuncakla unutturmak istiyoruz. En kısa sürede Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizi okulumuzda ağırlamak isteriz."