HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmit Körfezi'nde ortaya çıktı! Sahil şeridi kızıla büründü

İzmit Körfezi'nde ortaya çıktı! Sahil şeridi kızıla büründü

03.01.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde müsilajla adından söz ettiren İzmit Körfezi'nde, bu kez de sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Öte yandan uzmanlar kırmızı renkli yosunların zararlı olmadığını belirtti.

İzmit Körfezi'nde ortaya çıktı! Sahil şeridi kızıla büründü

Kocaeli'de, İzmit Körfezi sahilinin bir bölümünde kırmızı renkli yosun birikintisi görüldü.

İstanbul'da şaşırtan görüntü! İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İzmit Körfezi'nin bazı noktalarında, yaklaşık iki gündür kırmızı renkli yosunlar görülüyor. İlk kez kırmızı renkte yosun gören vatandaşların bazıları şaşırırken, bazıları da sebebini merak ettiklerini söyledi. Uzmanlar ise kırmızı renkli yosunların zararlı olmadığını belirtti.

j1

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Deniz içinde oluşan kırmızı yosunu dalga dışarıya atıyor. Yosunun rengi normalde yeşil olur ama neden kırmızılaştığını bilmiyorum. Bu yosunların denize zararı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"DAHA ÖNCE KIRMIZI YOSUN GÖRMEDİK"

Emine Delibaşlar ise, "Daha önce kırmızı yosun görmedik. Görsel olarak çok güzel görünüyor ama denize bir yararı veya zararı olduğunu bilmiyorum. Rengi kimyasal ile ilgili bir şey mi onu da bilemiyorum" diye konuştu. (İHA)

j2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandıÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"
Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun! Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!
Anahtar Kelimeler:
yosun izmit körfezi

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.