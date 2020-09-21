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İzmit'te çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

İzmit'te, bebek arabasından düşen çocuğunun sırtına vurarak şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan baba, polisin yaptığı araştırma sonucu kimliği belirlenerek gözaltına alındı.

İzmit'te çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı

Olay, geçen perşembe günü, İzmit Sekapark'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, baba, çocuğunu bebek arabasıyla gezdirirken, arabanın içerisinde hareket eden çocuk sırt üstü yere düştü. Sinirlenen baba, yerden kalkarak doğrulan çocuğun sırtına hızla vurdu. Çocuk aldığı darbenin etkisiyle yere savruldu.

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Baba, hışımla kolundan çekip kaldırdığı çocuğu atarcasına bebek arabasına koydu. Baba, daha sonra yere düşen oyuncağı alarak çocuğa verirken söylendi. Bu sırada çocuğun ağladığı görüldü. Baba, bebek arabasında bulunan çocuğuyla parktan ayrıldı.

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Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği S.K.'yi İzmit'te bulunan evinde gözaltına aldı. 2 yaşındaki çocuğu Y.A.K.'ye şiddet uygulayan S.K. adliyeye sevk edildi.

DHA

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