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İznik Gölü’nde ağlara takıldı! 2 bin yıllık kabartmalı yazıt görenleri şaşırttı

08.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın tarihi antik kenti İznik’te gölden balık tutan balıkçıların ağlarına 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı. Bir hafta aralıkla ikinci kez tarihi eser çıkan İznik Gölünde kayıp şehir efsanenin gerçek olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlandı.

İznik Gölü’nde ağlara takıldı! 2 bin yıllık kabartmalı yazıt görenleri şaşırttı

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü’nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan Balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.
Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea’nın İznik Gölü’nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. İznik Müze Müdürlüğüne haber verildi. Tarihi eserin alınacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Bursa
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