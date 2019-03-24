İznik’teki sazlık yangınına müdahale sürüyor

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve yaklaşık 6 saattir süren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İznik ilçesi Çakırca köyünde karasal sazlık alanda saat 17.00 sularında çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanınca Orhangazi ilçesinden de itfaiye ekipleri desteğe geldi. Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında şimdiye kadar 4 dönüm sazlığın yandığı öğrenildi. Ekipler yangını bölgenin bataklık olması sebebi ile kontrol altına almakta zorlanırken söndürme çalışmalarının hala devam ettiği öğrenildi.



