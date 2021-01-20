Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından 'gizemli şekilde ortadan kaybolduğu' iddia edilmişti.

Hakkında tutuklandığına yönelik iddialar da öne sürülen Jack Ma, Çin'de 100 köy öğretmeninin yer aldığı bir online toplantıda ortaya çıktı.

Çin'de geleneksel 'Laba tatilinde' ortaya çıkan Ma, öğretmenlere yaptığı konuşmada "Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz" dediği öğrenildi.

Jack Ma Vakfı'ndan bir yetkili de, Çinli Tianmu News muhabirine ilgili görüntüleri doğruladı.

