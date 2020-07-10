Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! | 2020 Jandarma subay-astsubay alımı

Jandarma astsubay alımı başvuruları ve subay alımı başvuruları işlemleri devam ediyor. Büyük ilgi gören alıma dair detaylar merak ediliyor. Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri 3 Temmuz 2020 Cuma günü başladı ve adaylar başvuru işlemlerine 3 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Peki Jandarma astsubay alımı başvuruları ve subay alımı başvuruları şartları nelerdir? İşte detaylar... Jandarma astsubay alımı başvuruları nereden yapılıyor? Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet portalında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecekler. Başvuru şartları nelerdir? a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak, d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.) e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.