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Jandarma astsubay alımları 2020... Astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!

10.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Jandarma astsubay alımları 2020... Astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte bütçe görüşmelerinin ardından kamuya 100 bin personel alımı haberleri vatandaşların, jandarma astsubay alımları 2020 yılında yapılacak mı araştırmasını yapmasına neden oldu. En son geçtiğimiz temmuz ayında jandarma astsubay başvurusu yapılmıştı. Peki jandarma astsubay alımları ne zaman yapılacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden geçtiğimiz Temmuz ayında jandarma astsubay başvuruları alınmaya başlanmıştı. En son temmuz ayında e-Devlet portalı üzerinden yapılan alımların ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan 2020 jandarma astsubay alımları için tekrar bir bilgi gelmedi. Yeni Ekonomi Programı'nda kamuya 100 bin personel alınacağı ve bu personellerin başında sağlık ve güvenlik çalışanlarının olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Jandarma astsubay başvurusu yapmak isteyen adaylar, 2020 jandarma astsubay başvuruları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. İşte jandarma astsubay başvuru şartları ve diğer detaylar...

J. ASTSUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma astsubay alımı 2020 tarihinde en son geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Tekrar jandarma astsubay alımları yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 'ndan açıklama yapılması gerekiyor. Koronavirüsten kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı güvenlikçi, bekçi gibi birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanmıştı. 2020 yılı içinde 35 bin kamu memuru alınacak, 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu açıklamaya istinaden gelen bilgide alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar olacak, ardından ise güvenlik çalışanları için kadro açılacaktı. Henüz yeni jandarma astsubay alımları için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bir açıklama yapmadı. Bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacak ve jandarma astsubay alımları ne zaman yapılacak paylaşacağız.

jandarma astsubay alımları 2020 ne zaman yapılacak

J. ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Jandarma astsubay başvurusu 2020 nasıl ve nereye yapılır araştıran adaylar, başvuruyu nasıl yapacağını araştırıyor. Jandarma astsubay başvurusu için e-Devlet portalına giriş yaparak buradan yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru gerçekleştiriliyor. e-Devlet giriş bilgileri olmayan kişiler, PTT'den T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici e-Devlet şifresi alabiliyor. Bu giriş bilgileri ile birlikte adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler ve Jandarma astsubay başvurusu yapabilecekler.

J. ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat göreve bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2020 ise 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.

jandarma astsubay alımları 2020 ne zaman yapılacak

JANDARMA ASTSUBAY NE İŞ YAPAR, GÖREVİ NEDİR?

Jandarma astsubaylar ne iş yapar, jandarma astsubayların görevleri nedir araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak asayiş görevlerinde çalışan jandarma astsubaylar, operasyonel ve masa başı olmak üzere iki farklı yerde görev yapabilirler. Masa başı işleri daha çok çalışılan bölüm belirlerken, operasyonel işler biraz daha farklı geçer. Masa başı çalışan jandarma astsubaylar daha çok; yazışma, ulaştırma, muhaberat görevlerini yürütürler. Operasyonel işler de görev alan jandarma astsubay, verilen görev bölgesindeki asayişi sağlamaktır. İlk görevinin yanı sıra jandarma astsubaylar; cezaevlerine, mahkemelere yapılan tutuklu, hükümlü sevkiyatında da yer alırlar. Jandarma astsubayların görevlerinin belirlenmesinde eğitim aldıkları bölüm de etkili olur.

JANDARMA ASTSUBAYLARIN ZORUNLU GÖREV SÜRELERİ

Jandarma astsubayların zorunlu hizmet süreleri 15 yıl olarak belirlenmiştir. 15 yıl botunca zorunlu görevini yerine getiren astsubaylar istifa etme durumu olur.
Jandarma astsubayların çalışma saatleri asayiş görevinde oldukları için değişkenlik gösterir. Operasyonel görevler yapan jandarma astsubayların saatleri değişirken, masa başı çalışan astsubaylar 40 saat mesai yapar ve hafta sonları çalışmazlar.

jandarma astsubay alımları 2020 ne zaman yapılacak

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma astsubay olmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen adaylar jandarma astsubay başvuru şartları nedir araştırmaya başladı. Jandarma astsubay olabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İkinci şart ise eğitim şartı. İşte jandarma astsubay olmak için gerekli şartlar...

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

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