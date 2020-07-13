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Jandarma astsubay ne iş yapar? 2020 Jandarma astsubay maaşı ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Jandarma astsubay ve subay alımı ilanının paylaşılmasının ardından konuya dair en fazla merak edilen başlıklardan biri de astsubayın görevleri ve maaşı oldu. Başvuru sürecinde olan adaylar Jandarma astsubay başvurusu yapmadan önce konunun detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki Jandarma astsubay ne iş yapar? 2020 Jandarma astsubay maaşı ne kadar? İşte konuya dair detaylar...

Jandarma astsubay ne iş yapar? 2020 Jandarma astsubay maaşı ne kadar?

3 Temmuz'da başlayan Jandarma astsubay alımı başvurularının ardından adaylar konuya dair detayları araştırmaya başladı. Başvuru işlemleri öncesinde adayların en fazla merak ettiği konulardan bazıları, Jandarma astsubay görevi ve maaşları oldu. Bu alanda eğitim almak ve geleceğini bu mesleği icra ederek sürdürmek isteyenler için Jandarma astsubay maaş ve görevlerini derledik.

Jandarma astsubay ne iş yapar?

Jandarma astsubay olarak görev yapacak olanlar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak asayiş görevlerinde çalışırlar. Bu noktada görevli Jandarma astsubayların bazıları operasyonel, bazıları ise masa başı işlerde görev alabilir.

Operasyonel işler dediğimizde anlaşılması gereken görev bölgesindeki asayişi sağlamaktır. Ayrıca cezaevlerine, mahkemelere yapılan tutuklu, hükümlü sevkiyatında da jandarma astsubaylar görev yapmaktadır. Diğer yandan masa başı işlerden kasıt ise; yazışma, ulaştırma, muhaberat gibi alanlardır. Ayrıca eğitim gördükleri branş da Jandarma astsubayların yapacakları görevlerin belirlenmesinde önemlidir.

2020 Jandarma astsubay maaşı

Jandarma astsubay maaşları bu süreçte merak edilen konulardan bir diğeri oldu. Bu noktada ortalama maaşlar 6 bin 800 TL civarındadır ancak göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında olacaktır. Diğer yandan kıdemli astsubayların maaşları ise 7 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Yine çalışılan bölge de maaşlara etki etmektedir. Terörle mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde görev yapanlara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir.

Jandarma astsubay maaşlarının belirlenmesinde; kıdem, yabancı dil, evlilik durumu, çocuk sayısı, görev yapılan bölge etkilidir.

Zorunlu hizmet süreleri

Astsubay olarak görev yapanlar için belirlenen zorunlu hizmet süresi 15 yıldır. Bu süreyi tamamlayan adaylar isterlerse emekliye ayrılabilirler. Jandarma astsubay asayiş görevinde olduğu için çalışma saatleri her ne kadar belirli olsa da, değişkenlik gösterebilir. Burada bilinmesi gereken personel astsubaylar yani masa başı görev yapanlar, haftada 40 saat mesai yapar ve hafta sonları çalışmazlar.

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