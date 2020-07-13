Jandarma astsubay ne iş yapar? 2020 Jandarma astsubay maaşı ne kadar?

3 Temmuz'da başlayan Jandarma astsubay alımı başvurularının ardından adaylar konuya dair detayları araştırmaya başladı. Başvuru işlemleri öncesinde adayların en fazla merak ettiği konulardan bazıları, Jandarma astsubay görevi ve maaşları oldu. Bu alanda eğitim almak ve geleceğini bu mesleği icra ederek sürdürmek isteyenler için Jandarma astsubay maaş ve görevlerini derledik.

Jandarma astsubay olarak görev yapacak olanlar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak asayiş görevlerinde çalışırlar. Bu noktada görevli Jandarma astsubayların bazıları operasyonel, bazıları ise masa başı işlerde görev alabilir.

Operasyonel işler dediğimizde anlaşılması gereken görev bölgesindeki asayişi sağlamaktır. Ayrıca cezaevlerine, mahkemelere yapılan tutuklu, hükümlü sevkiyatında da jandarma astsubaylar görev yapmaktadır. Diğer yandan masa başı işlerden kasıt ise; yazışma, ulaştırma, muhaberat gibi alanlardır. Ayrıca eğitim gördükleri branş da Jandarma astsubayların yapacakları görevlerin belirlenmesinde önemlidir.