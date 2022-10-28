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Jandarma cinayet zanlılarını kıskıvrak yakaladı

28.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nizip ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen infaz koruma memurunun katil zanlıları yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Jandarma cinayet zanlılarını kıskıvrak yakaladı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen infaz koruma memurunun katil zanlıları yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki cezaevi lojmanları girişinde meydana geldi. Mesaisi bittikten sonra nöbetten çıkan İnfaz Koruma Memuru Uğur Köylü (36), lojmana doğru hareket halindeyken arkasından yanaşan kayınbiraderi Mehmet G. ve yanındaki 2 şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya karışan 3 şüpheli şahıs tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonla 3 zanlı Gaziantep’te saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip

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