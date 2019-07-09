Jandarma darbe davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 175 sanığın "anayasayı ihlal" ve 9 kez de kasten adam öldürme suçlarından 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek mahkemeye sunacağını bildirdi.

Savcı, sanıklardan 175'i hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir, 9 kişiyi de "kasten öldürmek" suçundan 9 kez olmak üzere toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, "askeri komutanlıkların gasbı" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Aralarında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem ile iki sivil imamın da bulunduğu 175 sanığın isimleri şöyle: