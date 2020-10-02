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Jandarma Genel Komutanlığı, Eylül ayında toplam 634 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Eylül ayında yapılan açık kaynak araştırmalarında toplam 634 sitenin erişiminin engellendiği açıklandı.Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 01-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan açık kaynak araştırmalarında; 168 oltalama, 100 fuhuş ve 366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellendiği duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Eylül ayında toplam 634 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Eylül ayında yapılan açık kaynak araştırmalarında toplam 634 sitenin erişiminin engellendiği açıklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 01-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan açık kaynak araştırmalarında; 168 oltalama, 100 fuhuş ve 366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellendiği duyuruldu.

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