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Jandarma karakolunda AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'a 'tören kıtası' ile karşılama! Valilik harekete geçti

28.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de İl Başkanı Sercan Özaydın, Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyarette, karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı 'tören kıtası' ile karşıladığı iddia edildi. Tartışma yaratan olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine Valilik harekete geçti. Tepki çeken olayla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. Olaya ilişkin bir açıklama yapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

Jandarma karakolunda AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'a 'tören kıtası' ile karşılama! Valilik harekete geçti

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı iddia edildi.

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YALANLADI

Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı’nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

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VALİLİKTEN İNCELEME

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli ak parti jandarma
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
ÜLKENİN GELDİĞİ ORDUNUN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN İNSAN UTANIR BE
yazıklar olsun yazıklar şu ülkeyi getirdiğiniz hale bak
sanki belediye zabıtası gibi

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