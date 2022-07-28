Jandarma karakolunda AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'a 'tören kıtası' ile karşılama! Valilik harekete geçti

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı iddia edildi.

YALANLADI

Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı’nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

VALİLİKTEN İNCELEME

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

(DHA)

