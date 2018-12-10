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Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 18:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, köyde demir direkleri keserek çalma hazırlığında olan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.  Biga ilçesi Çeşmealtı Köyü'nde yaşayan ve iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Ahmet Çapraz, dün akşam saat 21.00 sıralarında evden çıktı.

Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı yakaladı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, köyde demir direkleri keserek çalma hazırlığında olan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Biga ilçesi Çeşmealtı Köyü'nde yaşayan ve iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Ahmet Çapraz, dün akşam saat 21.00 sıralarında evden çıktı. Gece eve dönmeyince Ahmet Çapraz'ın yakınları durumu Jandarma'ya bildirdi. Harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp olan Ahmet Çapraz'ı bulmak için köyde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA DEMİR ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmalarında Jandarma ekipleri, Çeşmealtı Köyü Muhtarlığı'na ait demir direkleri kesen, G.B., O.G. ve H.D. isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Demir direkleri çalma hazırlığında olduğu iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Zanlılar ifadesi alınmak üzere götürülürken, kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı yakaladı

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