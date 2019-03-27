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Jandarmadan eş zamanlı kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Bursa ve Ankara’da Jandarma Komutanlığı eş zamanlı olarak kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa ve Ankara’da Jandarma Komutanlığı eş zamanlı olarak kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 22 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde bulunan iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi alındı. Bahse konu iş yeri hakkında yapılan araştırma neticesinde aynı şirket ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde kaçak akaryakıt satışı olduğu tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Bursa İl Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden her iki adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Bursa’daki iş yerinde yaklaşık 20 bin litre kaçak motorin, Ankara’daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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