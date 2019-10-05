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Jandarmadan geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl İlçe Jandarma komutanlığı uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız hız kesmeden sürdürüyor.

Jandarmadan geçit yok

Bursa İnegöl İlçe Jandarma komutanlığı uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız hız kesmeden sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin İnegöl’e bağlı kırsal Tuzla Mahallesinde bir evde yapmış olduğu aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında İnegöl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ile İstihbarat şube müdürlüğü ve KOM şube müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu ile başta Uyuşturucu satışı yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan ortaklaşa istihbari çalışmalar sonucunda bir süre önce İnegöl’e bağlı Kırsal İnayet (Tuzla) Mahallesinde yaşayan M.S. isimli bir kişinin evinde ve evinin müştemilatında yaşa dışı yetiştirdiği Hint kenevirlerini kurutarak esrar haline getirdiği bilgisine ulaşıldı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ile İstihbarat şube müdürlüğü ve KOM şube müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu M.S. isimli kişinin Tuzla Mahallesinde bulunan evinde ve müştemilatında yapılan aramalar sonucu yüklü miktarda Kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. İnegöl Jandarma ekipleri tarafından evinde uyuşturucu madde, silah ve fişek yakalatan M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

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