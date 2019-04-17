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Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 07:18 | Son Güncelleme

Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek için düzenlenen huzur operasyonunda, 10 bin 852 şahıs ve 4 bin 735 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kayıp çocuk bulundu.

Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmek amacıyla 728 personel ile okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ve huzur operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, 10 bin 852 şahsa kimlik kontrolü ile 4 bin 735 aracın plaka sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemelerde haklarında çeşitli suçlardan emniyette arama kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kayıp çocuk bulundu. Operasyonlarda kontrol edilen 40 araç trafikten men edilirken, 19'u servis aracı olmak üzere toplam 72 araca 22 bin 785 lira para cezası uygulandı.

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(İHA)

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Bursa huzur operasyonu

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