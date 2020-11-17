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Jandarmadan makaron operasyonu

17.11.2020 21:37 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan makaron operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 bin 880 adet makaron ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde G.A. ve Ö.H. isimli şahısın içi tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 bin 880 adet makaron ele geçirildi. Kaçak tütün ve tütün ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Çatalağzı beldesinde ikamet eden ekiplerce işyerine yapılan operasyonda G.A. ve Ö.H. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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