HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı

Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Zonguldak jandarma ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı

Zonguldak jandarma ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi. Operasyonda bin 760 adet makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zonguldak merkeze bağlı Karaman Beldesinde A.Ç. isimli şahısın içi tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda kapsamında bin 760 adet makaron ele geçirildi. Karaman Beldesi’nde ikamet eden ekiplerce işyerine yapılan operasyonda şüpheli A.Ç., gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldıAnkara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Duygu Çelikten toprağa verildi
Duygu Çelikten toprağa verildi
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği nasıl ayırt edilir, nerelerde görülür?
Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?
AK Parti Milletvekili Cemil Yaman’a üst limitten pandemi tedbiri ihlal cezası verildi
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.