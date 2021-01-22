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  4. Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

22.01.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar geçirirken, 5 kişi gözaltına aldı.Olay, Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar geçirirken, 5 kişi gözaltına aldı.

Olay, Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlamasına istinaden Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Ö. (29), S.U. (26), K.K. (43), R.K. (49), H.A. (49) isimli şahıslara ait 6 ayrı adreste yapılan aramada; 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 22 adet uyuşturucu hap, 1 adet Sig Sauer ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılar Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden olay ile ilgili ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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