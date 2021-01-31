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Jandarmadan villaya uyuşturucu baskını

31.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan villaya uyuşturucu baskını

Jandarma ekipleri bir şebekenin uyuşturucu madde imal etmek için Kartal'da kiraladığı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain ele geçirdi. Jandarmanın baskın anları kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; H.D.'nin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullanıma hazır hale getirerek torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi alındı.

UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLİYORLARDI

Alınan bilgi üzerine H.D.'nin Kartal'da kiraladığı villa çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, H.D. ile birlikte H.A., E.Y., G.D., H.K. ve M.K.'nin yanlarında getirdikleri kişilerle sık sık villaya giriş çıkış yaptıklarını tespit etti.

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UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

Jandarma ekipleri şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Villada yapılan aramalarda 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda "bong" olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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DAĞITIMDA KADIN KULLANIYORLARDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA

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