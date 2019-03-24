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Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Osmaniye'de jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan küçük yaştaki çocukları yolun karşısına güvenli bir şekilde geçirdikten sonra ailelerine teslim etti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, trafiğin yoğun olduğu bir yolun refüjünde oyun oynayan çocukları gören jandarma ekibi, buradaki 4 küçüğü karşıya geçirerek güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen bir jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan 2-5 yaşlarındaki 4 çocuğu fark etti.

Araçlarını durduran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocukları bulundukları alandan çıkardı.

Daha sonra çocukların bazılarını ellerinden tutarak bazılarını da kucaklarında yolun karşısına geçiren ekipler, küçükleri evlerine kadar götürerek ailelerine teslim etti.

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Jandarma Osmaniye

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