Jandarmanın siber operasyonu kamerada

Jandarma ekipleri, internet ortamında oltalama-fishing yöntemiyle bilgilerini ele geçirdikleri şahıslar adına kredi kartı talep ve temin ederek, bu şahıslar adına yüklü miktarda harcama yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 240 bin lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince; “Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” ve “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” suçu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, bazı şahısların internet ortamında bazı vatandaşların bilgilerini ele geçirerek, bu şahıslar adına kredi kartı talebi ile temin ettiği ve bu kredi kartlarını kullanarak yüklü miktarda harcama yaptığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde söz konusu işlemlerin A.G. ve M.G. isimli şahıslar tarafından Esenler’de bulunan ve paravan olarak kullanılan cep telefonu dükkanından yapıldığını ve bütün faaliyetlerin buradan yürütüldüğünü tespit etti. Yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin bütün faaliyetlerini deşifre eden jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Ceplerden çatı arasına kadar arandı

Şüphelilere ait ev ve paravan olarak kullanılan işyerini didik didik arayan jandarma ekipleri suçta kullandığı değerlendirilen; 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet sunucu bilgisayar, 25 adet hard disk, 5 adet SSD disk, 31 adet hafıza kartı, 27 adet USB bellek, 40 adet banka kartı, 2 adet renkli yazıcı, 17 adet cep telefonu, 27 adet sim kart ve 1 adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirdi. Çatı arasına gizlenmiş olduğu fark edilen hard diskten rızası dışında bilgileri ele geçirilenlerin listesi çıktı. Ceketlerin ceplerinden çıkan cep telefonlarının ise dolandırıcılık amacıyla başkaları adına kaydedilerek kullanılan cep telefonları oldukları jandarma ekiplerince tespit edildi.

Bankacılık işlemlerine müdahale edebilecek şekilde sistem kurdular

A.G. ve M.G.nin kurdukları düzeneklerle birçok şahsın bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini belirleyen jandarma ekipleri, kurulu sistemi etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ise A.G. ve M.G.nin bu yöntemle 240 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

