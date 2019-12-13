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Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 8 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

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