KIRŞEHİR (AA) - Geleneksel Japon savaş davulu ile performans sergileyen Masa-Daiko topluluğu, Japon bilim insanlarının kazı çalışması yürüttüğü Kırşehir'in Kaman ilçesinde gösteri yaptı.
"2018 Japonya Sonbahar Festivali" kapsamında, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Türk Hava Yollarının iş birliği ile Türkiye'ye gelen topluluk, Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen programda gösteri sundu.
Kaman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda sahne alan Masa-Daiko topluluğu tarafından farklı ebatlardaki "taiko" adı verilen davul ve çeşitli müzik aletleri ile sahnelenen ritm ve koreografi gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.
Programın sonunda Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve Kaman Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar tarafından Masa-Daiko ekibine çeşitli hediyeler verildi.
Kaman'da, Japonya Hükümeti'nin desteğiyle yapılan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi bulunuyor. Japon bilim insanları, Kaman Kalehöyük'teki arkeoloji kazısında da görev alıyor.
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