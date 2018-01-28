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Japon kadınlarının sırrı! Yüzü 10 yaş genç gösteren pirinç maskesi

Japon kadınlarının sırrı! Yüzü 10 yaş genç gösteren pirinç maskesi

Japon kadınlarının sırrı! Yüzü 10 yaş genç gösteren pirinç maskesi

Pirinç, yüzyıllardır kozmetik aracı olarak kullanılır ve özellikle Japon kadınların gençlik ve güzellik sırrı olarak bilinir.

Pirinç cilde etki ederek cildin çok daha hızlı yenilenmesini ve gençleşmesini sağlar. Pirinç, bol miktarda PABA denilen bir madde içerir. PABA yani “para aminobenzoik asit” cildin güneşten korunmasını sağlar. Bu enzim besin maddeleri yoluyla alındığında C vitamini seviyenizi artırır.

Pirinç aynı zamanda diğer 2 güneş koruyucu madde içerir: ferulik asit ve allantoin. Pirinç lineolik asit ve skualen açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Lineolik asit cildiniz koruyan bir asittir ve eksikliğinde ciltte kuruma, kızarıklık ve kırışıklıklar gözükür. Skualen ise cildi derinlemesine nemlendiren ve besleyen bir maddedir ve cildi güneşin istenmeyen etkilerinden korur.

Bu yüz maskesi (tarifi aşağıda verilen) hücre yenilenmesini uyaran, yaşlanmayı geciktiren ve ciltte kan akışını arttıran B vitamini kompleksi açısından zengindir. Kısacası parlayan yüz görünümü için ihtiyaç duyduğunuz her şey bu yüz maskesinde mevcuttur.

Japon kadınlarının cildi he**p genç görünür**

Japon kadınları erken yaşlanmayı önlemek ve kusursuz cilt formlarını korumak için pirinçten yapılmış maske kullanırlar. Avrupa’da da yayılmaya başlanan pirinç, bal ve sütten oluşan bu yüz maskesi ile istediğiniz gençlik etkisini göreceksiniz.

Kırışıklık gibi cilt sorunları cildi koruyan asidin eksikliği ile ortaya çıkar. Pirinç maskesi bu anlamda takviye niteliğindedir. Hassas noktalara dikkat edilirse sizi bulunduğunuzdan 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayacaktır.

Pirinç, süt ve bal ile yapılan şifa veren bu yüz maskesi favoriniz haline gelecek çünkü kullanıldıktan sonra cildiniz pürüzsüz, canlı, çok yumuşak, ipeksi ve parlak olacaktır.

Cildi 10 yaş gençleştiren pirinç maskesi

Malzemeler

3 çay kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Pirinci kaynattıktan sonra suyunu süzün ve pirinçleri ayırdıktan sonra suyu bir kenarda bekletin.

Sütü hafifçe ısıtarak kaynattığınız pirinçlere ekleyin.

Karışımı iyice karıştırdıktan sonra balı da ekleyin.

Kuru ve temiz cildinize bu karışımı maske olarak sürün.

10-15 dakika sonra maskeyi yüzünüzden sökmek için ayırdığınız pirinç suyunu kullanın.

Dikkat edilecek hususlar

Haftada bir kez yapılmalıdır. Aksi halde cilt tahriş olabilir, fazla yağ salgılayabilir.

Sonuç alabilmek için 2 ay boyunca düzenli olarak uygulamalısınız

Maske uygulanırken sıcak olmamasına dikkat edin, aksi halde yanıklara neden olabilirsiniz

Cildiniz temiz olmalıdır, aksi halde hiçbir faydası olmaz

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