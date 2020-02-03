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Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 21:58 | Son Güncelleme

Japonya’da öğrenciler, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında kendi aralarında topladıkları 100 bin yeni yazdıkları bir mektupla Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nin posta kutusuna bıraktılar.

Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

Elazığ depreminin ardından Japonya’da öğrenciler aralarında topladıkları 100 bin yen (1000 dolar) yardımı bir mektupla birlikte Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği kapısının önünde bulunan posta kutusuna bıraktılar.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, öğrencilerin posta kutusuna bıraktığı mektup ve 100 bin yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a teslim etti.

JAPON ÖĞRENCİLERİN ANLAMLI YARDIMINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Japon öğrencilerin anlamlı yardımını Twitter hesabından, “Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez. İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen Japonya’da öğrenciler kendi aralarında Elazığ depremi için yardım toplayıp Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış. Teşekkürler Japonya” ifadeleri ile paylaştı.

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Japonya deprem

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