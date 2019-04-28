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Japon Tajima, aradığı kitapları Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yaşayan Japonya vatandaşı Ayako Tajima, uzun süredir aradığı kitapları, ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11’ncisini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2’inci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Japon Tajima, aradığı kitapları Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu

Kocaeli’de yaşayan Japonya vatandaşı Ayako Tajima, uzun süredir aradığı kitapları, ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11’ncisini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2’inci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yılın ilginç konuklarından biri de Kocaeli’de yaşayan Japonya vatandaşı Ayako Tajima oldu. 25 yaşındaki Tajima, uzun süredir ulaşmaya çalıştığı tüm kitapları Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu. Bir arkadaşı vesilesiyle Kitap Fuarı’ndan haberdar olan Ayako Tajima, “Burası çok güzel, çok fazla insan ve çok fazla kitap var. Kocaeli insanının kitaba olan duyarlılığı karşısında hayran kaldım. Çok mutluyum keşke daha önce gelseydim” dedi.

“Kendimi bambaşka bir dünyada hissettim”
Kitaplarla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Tajima, fuara geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Burada herkes kendine göre bir şeyler bulabilir, her kesimden insan, her kesimden kitap var. Çok demokratik bir ortam. Buraya gelince kendimi bambaşka bir dünyada hissettim, dokuz gün boyunca gelmeye çalışacağım” dedi.

Türk yazarları da takip ediyor
Şimdilerde Türkçe’yi daha iyi öğrenmeye çalıştığını söyleyen Tajima, takip ettiği Türk yazarların olduğunu da söyledi. Özellikle Orhan Pamuk’un eserlerinden “Benim Adım Kırmızı” eserini Japonca okuduğunu ve en kısa zamanda Türkçe olarak okumak istediğini de dile getirdi.

Japon Tajima, aradığı kitapları Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu

Japon Tajima, aradığı kitapları Kocaeli Kitap Fuarı’nda buldu

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