Japon ve Çinli kadınların bakım sırları pirinç suyunda saklı! Bakın nasıl kullanacaksınız?

Asya ülkelerinden Çin ve Japonya'da pirinç suyu uzun yıllardır saç bakımı için kullanılıyor: saçlarınızın uzamasına izin veriyor ve yumuşatıyor. Buna Japon geleneğinde yu-su-ru adı veriliyor. Japonya'dan dünyanın geri kalanına yayılan pirinç suyunun saçlarınız ve cildiniz için birçok yararı bulunuyor.

Çin'in prensesleri olan Yao kadınları da, saçlarını yıkamak için fermente edilmiş pirinç suyu kullanıyor. Yao kadınları saçlarını en değerli varlıkları olarak görüyor. Hatta saçlarını kutsal olarak gören kadınlar kocaları ve çocukları dışında saçlarına başka bir elin dokunmasına izin vermiyor. Kızıl Yao kadınları için saçın çok büyük bir rolü var. Onlar sahip oldukları uzun saçın, uzun ömür ve zenginlik getirdiğine inanıyor. Ve saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebiliyorlar. O da on altı yaşında, kendilerine bir eş aramaya başlamadan önce yapılabiliyor. Huangluo'da tüm kadınların saç şekli bir tepsi gibi. Bu saç stili onlar hakkında bazı ayrıntıları da ortaya koyuyor. Örneğin, saç sadece başında sarılı ise o kadının evli ama çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyor. Kadınlar önden ufak bir topuzu varsa hem evli hem çocuk sahibi, saçına bir baş örtüsü takıyorsa bekar ve sevgili arıyor anlamına geliyor.