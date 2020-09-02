Japon yapıştırıcısı elden ve giysilerden nasıl çıkar?

Japon yapıştırıcısı hayat kurtaran bir üründür ancak ellere yapıştığında hızlı bir şekilde kurur ve onu çıkartmak oldukça güçtür. Aynı durum kıyafetler için de geçerlidir. Hayatımızdaki herkesten çok ellerimize sıkı sıkı bağlanan Japon yapıştırıcıdan bir iki dakika içinde kurtulmanın yollarını sizler için keşfettik!

ELE YAPIŞAN JAPON YAPIŞTIRICISI NASIL ÇIKARILIR?

Ellerinize Japon yapıştırıcısı bulaştığında ondan kurtulmak için yapmanız gereken şey ilk olarak geniş bir kabın içine ılık su doldurmak. Ellerinizi ılık suya sokun ve iki dakika kadar bekletin. Ardından yumuşak bir sabunla ellerinizi ovalayın. Bu esnada Japon yapıştırıcısı yumaşamaya başlayacaktır. Tırnaklarınızla Japon yapıştırıcısını soymaya başlayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise aseton tekniğidir. Bir parça pamuğa birkaç damla aseton damlatın ve yapışkanlı yerlere tampon hareketlerle uygulayın. Yapışkan kalkana kadar hareketi tekrarlayın.

Üçüncü yöntemde zeytinyağı ve karbonat kullanacağız. Bir yemek kaşığı zeytinyağını ve bir tatlı kaşığı karbonatı macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunla ellerinizi ovalayın. 5 dakika sonra ılık su ve sabunla yıkayın.