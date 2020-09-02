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Japon yapıştırıcısı elden ve giysilerden nasıl çıkar?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuvvetli bir yapışkan olan Japon yapıştırıcısı ele ve giysilere yapışıp donduğunda bölgeyi hasara uğratabilir. Deri kaldıracak kadar sıkıntı yaşatan Japon yapıştırıcısını kolay bir şekilde deriden ve kumaşlardan çıkarmanın yolunu sizler için araştırdık.

Japon yapıştırıcısı elden ve giysilerden nasıl çıkar?

Japon yapıştırıcısı hayat kurtaran bir üründür ancak ellere yapıştığında hızlı bir şekilde kurur ve onu çıkartmak oldukça güçtür. Aynı durum kıyafetler için de geçerlidir. Hayatımızdaki herkesten çok ellerimize sıkı sıkı bağlanan Japon yapıştırıcıdan bir iki dakika içinde kurtulmanın yollarını sizler için keşfettik!

ELE YAPIŞAN JAPON YAPIŞTIRICISI NASIL ÇIKARILIR?

Ellerinize Japon yapıştırıcısı bulaştığında ondan kurtulmak için yapmanız gereken şey ilk olarak geniş bir kabın içine ılık su doldurmak. Ellerinizi ılık suya sokun ve iki dakika kadar bekletin. Ardından yumuşak bir sabunla ellerinizi ovalayın. Bu esnada Japon yapıştırıcısı yumaşamaya başlayacaktır. Tırnaklarınızla Japon yapıştırıcısını soymaya başlayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise aseton tekniğidir. Bir parça pamuğa birkaç damla aseton damlatın ve yapışkanlı yerlere tampon hareketlerle uygulayın. Yapışkan kalkana kadar hareketi tekrarlayın.

Üçüncü yöntemde zeytinyağı ve karbonat kullanacağız. Bir yemek kaşığı zeytinyağını ve bir tatlı kaşığı karbonatı macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunla ellerinizi ovalayın. 5 dakika sonra ılık su ve sabunla yıkayın.

GİYSİLERİN ÜZERİNDE DONAN JAPON YAPIŞTIRICI NASIL ÇIKARILIR?

Kumaş üzerine dökülen Japon yapıştırıcısını çıkarabilmek için ilk olarak ilgili bölgeyi diş fırçası yardımıyla kazıyın. Sonrasında pamuğun üzerine az bir miktar izopropil dökün ve yapışkanın üzerine uygulayın. Eğer kumaşın renginin atmasından şüpheleniyorsanız o zaman limon suyu ve sirkeyi karıştırarak diş fırçasıyla zemine uygulayın.

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