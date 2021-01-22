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Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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hemen hemen her şeye anında yapışan güçlü, hızlı etkili bir yapıştırıcıdır, bu nedenle yanlışlıkla parmaklarınızı birbirine yapıştırmak veya yapıştırıcıyı kıyafetlere veya yüzeylere damlatmak kolaydır. Peki Japon yapıştırıcısını yapıştığı yerden nasıl çıkarabiliriz?

Japon yapıştırcısı kullanmak sizi zor bir duruma sokabilir! Ancak bu yapıştırıcıyı güvenli bir şekilde nasıl çıkaracağınızı bilmeniz gerekir. Cildinizden, saçınızdan ve tırnaklarınızdan süper yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için kılavuzumuzu okuyun. Ancak yapıştırıcı gözlerinize bulaştıysa ılık suyla yıkayın ve hemen göz doktorunuza görünün.

ASETON

Japon yapıştırıcısı bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Su geçirmez, ancak aseton gibi organik bir çözücü içinde çözülebilir. Bir parça pamuğa aseton döküp yapıştırıcının bulaştığı bölgeye sürün.

TUZ YÖNTEMİ

Tutkalın üzerine tuz sürün, tekrar ılık suya batırın ve soyun.
Cildinize yapışmış olan Japon yapıştırıcısını sofra tuzu ile fırçalayın. Tuzu cilde uygulamak için biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir. En az 1 dakika fırçalamaya devam edin.
Tutkal kenarlarından soyulmaya başladığında, alanı tekrar 1 ila 2 dakika boyunca ılık suda ıslatın.
Tutkal böyle yaptığınızda daha çabuk çıkacaktır.
Bölgeyi iyice durulayın ve bir nemlendirici uygulayın.

SABUN YÖNTEMİ

Yapıştırıcıyı gevşetmek için cildi ılık sabunlu suya batırın, ardından yapıştırıcıyı çıkarmaya çalışın.

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LİMON YÖNTEMİ

Hassas cildiniz varsa limon suyu sabunun yerine kullanılabilir. 1 ölçek limon suyunu 1 ölçek suya karıştırın.

YAĞ YÖNTEMİ

Margarin veya zeytinyağı. Diğer bir doğal alternatif ise margarin veya zeytinyağıdır. Yağ tutkal ile reaksiyona girerek tutucuyu gevşetir.

ŞAMPUAN

Saçınızı yıkayın ve şekillendirin, ardından tutkal boyunca ince dişli bir tarakla tarayın. Çok sert fırçalamamaya ve saçınızı kırmamaya dikkat edin.

Japon yapıştırıcısını pamuklu giysilerden uzak tutun. Japon yapıştırıcısındaki kimyasallar bir cilt yanmasına yol açabilecek ekzotermik reaksiyona neden olabilir.

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