Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...

Japon yapıştırcısı kullanmak sizi zor bir duruma sokabilir! Ancak bu yapıştırıcıyı güvenli bir şekilde nasıl çıkaracağınızı bilmeniz gerekir. Cildinizden, saçınızdan ve tırnaklarınızdan süper yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için kılavuzumuzu okuyun. Ancak yapıştırıcı gözlerinize bulaştıysa ılık suyla yıkayın ve hemen göz doktorunuza görünün.

ASETON

Japon yapıştırıcısı bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Su geçirmez, ancak aseton gibi organik bir çözücü içinde çözülebilir. Bir parça pamuğa aseton döküp yapıştırıcının bulaştığı bölgeye sürün.

TUZ YÖNTEMİ

Tutkalın üzerine tuz sürün, tekrar ılık suya batırın ve soyun.

Cildinize yapışmış olan Japon yapıştırıcısını sofra tuzu ile fırçalayın. Tuzu cilde uygulamak için biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir. En az 1 dakika fırçalamaya devam edin.

Tutkal kenarlarından soyulmaya başladığında, alanı tekrar 1 ila 2 dakika boyunca ılık suda ıslatın.

Tutkal böyle yaptığınızda daha çabuk çıkacaktır.

Bölgeyi iyice durulayın ve bir nemlendirici uygulayın.

SABUN YÖNTEMİ

Yapıştırıcıyı gevşetmek için cildi ılık sabunlu suya batırın, ardından yapıştırıcıyı çıkarmaya çalışın.