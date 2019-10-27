Japonlar püren balını sevdi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlarda ürettiği püren balını, Japonya, Katar, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor. Püren balının kokusu ve aromasının çok güzel olduğunu belirten Aydoğdu, "Japonya çok sevdi püren balını. Oraya 4-5 çeşit bal gönderiyoruz ama ilgilerini en çok püren balı çekti" dedi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlarda yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, ürettiği püren balını 2 yıldan beri başta Japonya olmak üzere Katar, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor. Aydoğdu, püren çiçeğinin, sonbaharda soğuğa en çok direnen son çiçek olduğunu belirtti. İlkbaharda beyaz, sonbaharda koyu pembe renkte açan püren çiçeğinden 10 gün sonra sezonun son balını alacaklarını belirten Gökhan Aydoğdu, Amerika ve İrlanda’daki bilim insanlarının, püren balının dünyanın en popüler balı olan Manuka’dan daha üstün olduğunu açıkladıklarını söyledi. Püren balının hoş kokusu ve aromasıyla dünyadaki çok değerli birkaç baldan biri olduğunu ifade eden Aydoğdu, polen oranı yüksek olduğundan balın çok çabuk kristalize olduğunu ve kaskatı kesildiğini, ancak kokusunu ve aromasını kaybetmeden tereyağı gibi ekmeğe sürülerek ya da kaşıkla yenerek tüketilebileceğini söyledi.