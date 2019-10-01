Japonlar, yalnızlıklarını kiralık ailelerle gideriyorlar! Kimi baba kimi de eş kiralıyor

Japonya, nesilden nesile aktarılan çok güçlü gelenekleri olan bir ülke olarak bilinir. Ancak ülkede kulağa garip gelebilecek olaylar da olmuyor değil. Mezuniyetinizde ya da düğün gününüzde babanız yanınızda değilse ya da çocuğunuzun okul etkinliğinde eşiniz size destek olmuyorsa, bir aile gibi olmak istiyorsanız Japonya'da ilginç şeyler olduğundan emin olabilirsiniz.

Ishii Yuichi adındaki Japon tüm bu eksiklikleri giderdiğini ve bu tür kişilere bir aile hizmeti verdiğini söylüyor. Bu ilginç hikaye Yuichi'nin arkadaşıyla başladı. Kocasını kızının doğumunda bir trafik kazasında kaybeden kadın 12 yaşındaki kızının baba figürüne, baba sevgisine 'aç' olduğunu ifade edince Yuichi, kıza baba gibi davranmaya başladı. Müşteri hiçbir zaman gerçeği açıklamazsa çocuklar Yuichi'yi babaları gibi görüyor. Eğer kız evlenirse düğünde baba gibi davranan hatta evlenen kişinin çocuğu olursa bir dede gibi davranan adam kendini şöyle ifade ediyor: 'Bu birçok insanı sinirlendirebilir belki de kandırdırdığımı düşünebilirler ancak durum böyle değil. Bir çocuğun babaya sahip olması okulda yaşadığı zorbalığı durdurabilir çocuğun kendine güven duymasını sağlayabilir. Bu güzel bir şeye dönünce mutlu oluyorum. Birilerinin kocası ve babası rolünü üsteleniyorum 100'den fazla eşim olduğunu tahmin ediyorum. Müşterilerin isteklerine göre sevecen, ciddi, ya da utangaç oluyorum.'