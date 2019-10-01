Japonlar, yalnızlıklarını kiralık ailelerle gideriyorlar! Kimi baba kimi de eş kiralıyor

Japonya, nesilden nesile aktarılan çok güçlü gelenekleri olan bir ülke olarak bilinir. Ancak ülkede kulağa garip gelebilecek olaylar da olmuyor değil. Mezuniyetinizde ya da düğün gününüzde babanız yanınızda değilse ya da çocuğunuzun okul etkinliğinde eşiniz size destek olmuyorsa, bir aile gibi olmak istiyorsanız Japonya'da ilginç şeyler olduğundan emin olabilirsiniz.
Ishii Yuichi adındaki Japon tüm bu eksiklikleri giderdiğini ve bu tür kişilere bir aile hizmeti verdiğini söylüyor. Bu ilginç hikaye Yuichi'nin arkadaşıyla başladı. Kocasını kızının doğumunda bir trafik kazasında kaybeden kadın 12 yaşındaki kızının baba figürüne, baba sevgisine 'aç' olduğunu ifade edince Yuichi, kıza baba gibi davranmaya başladı. Müşteri hiçbir zaman gerçeği açıklamazsa çocuklar Yuichi'yi babaları gibi görüyor. Eğer kız evlenirse düğünde baba gibi davranan hatta evlenen kişinin çocuğu olursa bir dede gibi davranan adam kendini şöyle ifade ediyor: 'Bu birçok insanı sinirlendirebilir belki de kandırdırdığımı düşünebilirler ancak durum böyle değil. Bir çocuğun babaya sahip olması okulda yaşadığı zorbalığı durdurabilir çocuğun kendine güven duymasını sağlayabilir. Bu güzel bir şeye dönünce mutlu oluyorum. Birilerinin kocası ve babası rolünü üsteleniyorum 100'den fazla eşim olduğunu tahmin ediyorum. Müşterilerin isteklerine göre sevecen, ciddi, ya da utangaç oluyorum.'
Taleplere yetişmekte zorlanan Yuichi 2010 yılından beri faaliyet gösteren "Family Romance" adında bir şirket kurarak birçok Japon'un 'aile' kurmasını sağladığını söylüyor.
Yuichi'yi sadece eş ya da baba figürü için tercih etmiyorlar. Düğün gününde arkadaşlarının çok utangaç olması nedeniyle konuşma yapacak bir kişi bile bulamayan bir kadın yine Yuichi'den yardım istedi. Adam, genç kadının gerçek bir arkadaşı gibi konuşma yaparak genç kadını mutlu ettiğini söylüyor. Yine Yuichi'yi anne ve babasını genç yaşta kaybeden bir genç kız da sabahnları 'günaydın' demesi için tercih ediyor. Yuichi bu söyle açıklıyor: 'Kulağa tuhaf geliyor ancak bu biri için çok öenmliydi. Ailesini çok genç yaşta kaybetmiş biri daha önce hiç ailesinin onu uyandıramadığı ve bu yüzden epey mutsuz olduğunu söyledi. Onu her sabah 'günaydın' diyerek arıyorum. Bu onu mutlu ediyor. Her birimizin kuralları, inançları var. Birilerinin mutlu olması kadar güzel bir şey yok.'
Bununla birlikete Japonya'da kiralık aile için bir şirket bile var. Kimsesi olmayanlar ve yalnız kalmak istemeyenler için Family Romance adındaki bir firma isteyen kişilere bir aile ya da arkadaş temin edebiliyor. 2010 yılından beri faaliyet gösteren "Family Romance" adlı servis, ayda 250 kadar kiralık aile veya arkadaş talebi alıyor. Ayrıca, hizmetlerini kullanan kişilerin yüzde 98'i uygulamadan memnun kalıyor.
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