Japonların saç yıkama ritüeli neden viral oldu?

Günümüzün güzellik dünyasında birçok viral trend var ve bazıları gerçekten anlamlı sonuçlar vadediyor. Bunlardan biri Japon saç yıkama yöntemi. İşte dünyada popüler hale gelen bu saç yıkama trendinin detayları ve saç sağlığına olan faydaları...

Gökçen Kökden

Japon kültüründe saç sağlığı, genel sağlığın ve ritüelin bir parçası olarak görülür. Sosyal medyanın etkisiyle dünyada viral haline gelen Japon saç bakım ritüelinin detaylarını inceliyoruz, buyursunlar.

JAPON SAÇ YIKAMA YÖNTEMİNİN TEMEL FELSEFESİ

Saç derisinin sağlığını artırmaya, nazik ve etkili bir şekilde temizlemeye odaklanan bu ritüelde önemli olan pahalı ürünler kullanımı değil, doğru adımlar uygulayarak gerçek bir temizlik sağlamak...

Yöntemin ilk aşamasında doğal bir yağ kullanımı önerilir. Özellikle tavsiye dilen yağ; kamelya yağıdır. Saç derisine ılık yağ ile 10 dakika nazik masaj yapın. Bu işlem saç derisini besler, doğal yağı korur ve kirin çözülmesini kolaylaştırır.

Temizleme aşamasında şampuan seçerken sülfat içermeyen formüllerin tercih edilmesi önerilir. Bu aşama kir ve fazla yağdan arındırırken saç derisine zarar vermez. Sadece saç diplerine şampuanı uygulayın, saç tellerine değil. Ilık suyla iyice durulayın. Parmak uçlarıyla dairesel masajla saç derisini uyandırın.

Yıkama işleminden sonra saç uçlarına krem uygulanır ve 5 dakika bekletilir. Bu aşamada yoğun nem veren saç kremi kullanılması tavsiye edilir.

TEMİZLİK SONRASI SAÇ DERİSİNE MASAJ

Bu masaj kan dolaşımını hızlandırır, saç köklerini besler ve saçın güçlenmesine destek olur. Bunun için silikon masaj tarağı kullanabilirsiniz. Saç kuruduktan sonra saç uçlarına hafif, saçı ağırlaştırmayan bir serum uygulanır. Ancak bu serumun sadece saç uçlarına sürülmesi önerilir.

