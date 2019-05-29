Japonya Büyükelçisi Miyajima Çankırı'da

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya'da düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine katılmaya hak kazanan Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima, okul bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Okul Müdürü Nazır Şahin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Ziyaretinde, okul ve Çankırı hakkında Öztürk'ten bilgi alan Miyajima, daha sonra Japonya'ya gidecek öğrencilerle tanıştı.

Büyükelçi Miyajima, burada yaptığı konuşmada, 8 aydır Türkiye'de büyükelçilik görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu benim Çankırı'ya ikinci gelişim. Böyle genç arkadaşlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Okulun Japonya'da tertip edilecek zirveye katılacak olmasının Türkiye ile Japonya arasındaki, Çankırı ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine büyük katkı sunacağı ve geliştireceği beklentisi içindeyim." dedi.

Japonya'ya gidecek öğrenciler için de nasihatlerde bulunan Miyajima, şunları dile getirdi: