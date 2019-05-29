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Japonya Büyükelçisi Miyajima Çankırı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Büyükelçi Miyajima, Japonya'da düzenlenecek olan "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne katılacak Çankırılı lise öğrencileri ile buluştu

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya'da düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine katılmaya hak kazanan Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima, okul bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Okul Müdürü Nazır Şahin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Ziyaretinde, okul ve Çankırı hakkında Öztürk'ten bilgi alan Miyajima, daha sonra Japonya'ya gidecek öğrencilerle tanıştı.

Büyükelçi Miyajima, burada yaptığı konuşmada, 8 aydır Türkiye'de büyükelçilik görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu benim Çankırı'ya ikinci gelişim. Böyle genç arkadaşlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Okulun Japonya'da tertip edilecek zirveye katılacak olmasının Türkiye ile Japonya arasındaki, Çankırı ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine büyük katkı sunacağı ve geliştireceği beklentisi içindeyim." dedi.

Japonya'ya gidecek öğrenciler için de nasihatlerde bulunan Miyajima, şunları dile getirdi:

"Sizlerden Japonya'ya gittiğinizde pek çok yeni şeyler öğrenmenizi istiyorum. Aynı zamanda o zirveye tüm dünyadan öğrenciler gelecek. O öğrencilerle yakın arkadaşlıklar kurmanızı temenni ediyorum. Bu Japonya ziyareti sizin tüm hayatınız boyunca çok değerli bir anı olacaktır. Döndükten sonra Japonya'da tecrübe edeceklerinizi diğer arkadaşlarınıza aktarmanızı aynı zamanda ailelerinize aktarmanızı bekliyorum."

Miyajima, daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilere Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"nde Türkiye'yi temsil edecek öğrenciler Can Pusat Dinçer, Damla Aydın, Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya'da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.

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