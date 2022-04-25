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Japonya’da batan turist teknesinden haber! 10 kişi ölü bulundu

25.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu bir turist teknesi battı. Altı devriye botu ve dört uçak, geminin acil bir tehlike çağrısı yapmasının ardından hayatta kalanları arıyordu. Kaybolan 26 kişiden 10’unun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Japonya’da batan turist teknesinden haber! 10 kişi ölü bulundu

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında ikisi çocuk 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan KAZU I bir turist teknesi batmıştı. Olayın ardından bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. Arama çalışmaları uzun süre sonuç vermedi.

10 CESET BULUNDU

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İHA’da yer alan bilgilere göre, Japon yetkililer, turist teknesinde bulunan 26 kişiden 10'unun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden 10 kişiden 7’sinin erkek, 3’ünün ise kadın olduğu belirtildi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMADI

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Kaybolan teknede bulunan yolcuları ve mürettebatı aramak için 7 gemi, 3 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda devriye botunu olay yerine aktarıldı. Ancak yetkililer hala, botun bağlı olduğu şirketten herhangi bir açıklama gelmediğini söyledi.


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Japonya
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