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Japonya'da tepki çeken uygulama: Bir mağaza regl dönemindeki çalışanlarına rozet taktırdı

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Japonya’da bir mağaza kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Firma ‘anlayışa teşvik etmek’ istediklerini söyleyerek kendisini savundu ancak kamuoyundan gelen haklı tepki üzerine uygulamayı rafa kaldırdı.

Japonya'da tepki çeken uygulama: Bir mağaza regl dönemindeki çalışanlarına rozet taktırdı

Osaka kentinde bulunan Daimaru Umeda adlı mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin ‘bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması’ gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarından adet gördüklerini ilan eden bir rozet takmalarını istedi.

Rozette Japonya’da popüler olan ‘Seiri Chan’ adı verilen bir manga karakteri kullanıldı. ‘Bayan Regl’ olarak adlandırılabilecek bu karakter, adet döneminin vücut bulmuş bir halini temsil ediyor ve manganın kadın kahramanını ayda bir kez ziyaret ediyor.

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YÖNETİCİ: ÇOK ŞİKAYET ALDIK

Ancak cinsiyetçi bulunan uygulama hem çalışanların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine mağaza yönetimi, uygulamayı ‘gözden geçireceklerini’ duyurdu.

Reuters’a konuşan, adını vermeyen bir erkek yönetici, “Halktan çok fazla şikâyet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi, ki niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz” dedi. Yönetici ayrıca rozet takmanın zorunlu bir uygulama olmadığını belirtti.

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Geleneksel bir toplum olan Japonya’da cinsiyet rollerine dair zamanla değişen değerler, iş ve yaşam dengesinin farklılaşması ve işgücünün daralmasıyla, işyerlerinde bu tarz ayrımcı uygulamalar daha görünür hale geliyor.

Daha önce de bazı şirketlerin kadın çalışanlarından ‘gözlük takmamalarını’ istediği belirtilmişti. Buna da ‘soğuk intiba bırakıyor’, ‘makyaj belli olmuyor’ gibi gerekçeler gösterilmişti.

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Bu yıl yapılan bir araştırmada, Japonya’daki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştu. Japon kadınlar bu zorunluluğa karşı ayaklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Daimaru Umeda Seiri Chan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Regli olunca ne oluyormuş çalışan ? Müşteriye trip atacak hali yok. Aynı davranacak mecbur.
Elalemin altından sana ne kardeşim.
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