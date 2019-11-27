"Japonya Festivali 2019" sona erdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın son yıllardaki en iyi ve başarılı olimpiyatlardan olacağını dile getirerek, "Biz de ülke olarak Japonya'da yapılacak organizasyonlarda üzerimize düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazırız." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfının ev sahipliğinde, Japonya Festivali 2019'un kapanışı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tanıtımı vesilesiyle davet verildi.

Kapanış ve tanıtım davetine, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ve üyeleriyle çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

- "Tokyo, en iyi olimpiyatlardan birini düzenleyecektir"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, davetteki konuşmasında, Türkiye ve Japonya'nın dostluğunun ve kardeşliğinin her zaman devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi duruşunun da bu kardeşlikten yana olduğunu söyledi.