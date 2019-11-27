HABER

"Japonya Festivali 2019" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

Festivalin kapanışı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tanıtımı nedeniyle davet verildi - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Tokyo'nun son yıllarda gerçekleşen olimpiyatların en iyisini yapacağına ve başaracağına da inancım tamdır" - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio: - "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak sadece Japon değil Türk sporcuların da başarılı olmasını diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın son yıllardaki en iyi ve başarılı olimpiyatlardan olacağını dile getirerek, "Biz de ülke olarak Japonya'da yapılacak organizasyonlarda üzerimize düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazırız." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfının ev sahipliğinde, Japonya Festivali 2019'un kapanışı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tanıtımı vesilesiyle davet verildi.

Kapanış ve tanıtım davetine, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ve üyeleriyle çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

- "Tokyo, en iyi olimpiyatlardan birini düzenleyecektir"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, davetteki konuşmasında, Türkiye ve Japonya'nın dostluğunun ve kardeşliğinin her zaman devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi duruşunun da bu kardeşlikten yana olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yaklaştığına dikkati çeken Yerlikaya, "Olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu olarak, Tokyo'nun son yıllarda gerçekleşen olimpiyatların en iyisini yapacağına ve başaracağına da inancım tamdır. Biz de ülke olarak, Japonya'da yapılacak organizasyonlarda üzerimize düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Olimpiyatlarda sadece Japonlara değil, Türk sporculara da başarı diliyorum"

Büyükelçi Miyajima da bir ay süren Japonya Festivali çerçevesinde Ankara, Giresun ve Kayseri'de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinlikleri yaklaşık 7 bin kişinin izlediğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için İstanbul ve Madrid şehirlerinin de yarıştığını hatırlatan Miyajima, Türk halkının elemelerin ardından Tokyo'ya verdiği destekten çok etkilendiğini vurguladı.

Miyajima, olimpiyatların başlamasına 8 ay kaldığına işaret ederek "Türkiye'den pek çok sporcunun olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılacağını duydum. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak sadece Japon sporcuların değil, Türk sporcuların da başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Piyano ve Japon halk çalgısı koto eşliğinde müzik dinletisinin de yer aldığı davet, Türkiye Judo Federasyonunca yapılan gösterinin ardından sona erdi.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralarİşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar
Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Japonya Festivali 2019 Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Irak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

27 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 milyon TL bir kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

Son dakika: Mesrur Barzani yarın Ankara'ya gelecek

Barzani yarın Ankara'ya gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.