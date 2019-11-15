Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’

Japonya'da babası Akihito'nun tahtından feragat etmesinden sonra 1 Mayıs'ta imparator olan Naruhito, toplam 37 milyon dolara mal olduğu öne sürülen bir törenle kutsallık kazanmak için "Güneş Tanrıçası ile baş başa yemek yedi". Ülkede, "Tanrıçanın yeryüzüne inip imparatorun bedenine girdiğine" inanılıyor.

Japonya'da muhafazakârlar, Japon Hanedanı'nın Güneş Tanrıçası Amaterasu Omikami'nin soyundan geldiğine inanıyor.

Tören hem masrafların vergi mükelleflerinden karşılanması hem de anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla tartışmalara neden oldu. Japon medyasına göre 318 kişi, törene izin veren hükümete dava açtı.

1400 yıldır devam eden gelenek çerçevesinde tahta çıkan imparatorlar, Daijosai (Büyük Şükran Töreni) ile tanrıçaya şükranlarını sunuyor, bereket ve barış diliyor. Daijosai, tahta çıkış törenlerinin sonuncusu ve en önemlisi olarak kabul ediliyor.

Tören için Saray bahçesinde imparatorun "iki seans halinde tanrıçayla toplam 6 saat baş başa kaldığı" iki büyük salon dahil 30 ahşap yapı inşa edildi.