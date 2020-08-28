Japonya medyası: Başbakan Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeye hazırlandığını duyurdu.

İki hafta içinde iki defa hastaneye girip 8 saate yakın teste tabi tutulan Abe'nin bugün basının önüne çıkıp konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyordu.

Bu toplantıdan önce gelen istifa edeceği ile ilgili haberler, 65 yaşındaki Japon liderin sağlık sorununun ciddiyetine işaret ediyor.

Strese bağlı ülseratif kolit hastalığından muzdarip Abe'nin 5 aydır tek bir gün bile tatil yapmadan çalıştığı biliniyor.

Başında bulunduğu iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) 8 yıl önce Başbakan seçilen ve geçen hafta Japonya'nın bu görevde en uzun kalan politikacısı olarak bu ünvanı büyük amcası Eisaku Sato'nun elinden alan Abe'nin görev süresinin bitmesine daha henüz bir yıl vardı.

Ancak Japonya'nın koronavirüs mücadelesinde Abe'nin etkin bir liderlik göstermeyip sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünen kamuoyunda Abe'ye olan destek son anketlere göre yüzde 30 civarına kadar geriledi.