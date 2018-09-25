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Japonya'nın pes dedirten fantezi evleri!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

İlginç yatırımlarla ülkesine turist çekme çabasında olan bazı ülkeler, turizm sektörünü canlandırmak için sınır tanımıyor.

Bu konuda farklı örnekler sergileyen ülkelerden biri de Japonya.

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Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip ülkelerinden olan Japonya'da, cinsel ilişki için hazırlanmış fantezi odaları turizme farklı bir boyut getirdi.
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Saatlik kiralanabilen bu odalar her türlü konsept düşünülerek tasarlanmış.
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İşte birbirinden ilginç konseptleriyle Japonya'nın fantezi evleri...
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Japonya fantezi evi

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