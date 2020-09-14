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Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga’nın iktidar partisinin yeni başkanı seçildiği duyuruldu.

Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilir

Yüzde 70'lik bir güvenoyu sağlayan Suga'nın 16 Eylül’de yapılması beklenen bir olağanüstü Meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Abe'nin sağ kolu olarak yıllarca görev yapan Suga 'iş bitirici' ve çözüm odaklı tutumuyla biliniyor.

Bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya gelen Suga'nın üniversite yıllarında para biriktirmek için fincan fabrikasından balık pazarına kadar çok sayıda işte çalıştığı biliniyor.

ZAFERE KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya’nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmişti. Abe yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını belirtirken, gözler LDP’deki liderlik yarışına çevrilmişti. Abe’nin görevi ara dönemde bırakması nedeniyle uygulanan "daraltılmış seçim" yönteminde tüm parti üyeleri yerine yalnızca 394 milletvekili ve 141 bölge temsilcisinin oy kullanacak olması milletvekilleri arasında geniş desteğe sahip olan Suga için avantaj olarak nitelendirilmişti. Bu nedenle Abe’nin sağ kolu olarak bilinen ve Abe’nin politikalarını devam ettirme sözü veren Suga’nın seçim zaferine kesin gözüyle bakılıyordu.

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