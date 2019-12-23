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Japonya ve Çin liderlerinden kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 15:52 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Çin’de bir araya geldi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesine katılmak üzere geldiği Çin’de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Çin’de bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesine katılmak üzere geldiği Çin’de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmenin başında Abe, iki ülke arasında devam eden üst düzey karşılıklı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Xi’nin önümüzdeki aylarda Japonya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir kilometre taşı olarak gördüğünü vurgulayan Abe, ziyareti yeni dönemde iyi ilişkiler kurmak için anlamlı hale getirmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
Xi ise, Çin ve Japonya’nın geçtiğimiz yıl iyi ilişkiler geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Söz konusu ilişkileri ilerletme fırsatına sahip olduklarını belirten Xi, Çin-Japonya ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak için Abe ile yakın iletişim kurma umudunu da dile getirdi.
İkili görüşmenin içeriğine dair detaylı bilgi verilmezken, liderlerin Kuzey Kore konusunu da masaya yatırdıkları tahmin ediliyor. Ayrıca Abe’nin, Çin’deki Japon tutukluların durumu, Japon gıda ürünleri üzerindeki ithalat kontrollerinin kaldırılması ve Doğu Çin Denizinde güvenlik gibi konularda Çin’e işbirliği çağrısı yaptığı da düşünülüyor.
Aylar sonra ilk
Abe ve Xi buluşması, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya’nın Osaka Şehri’nde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ikili arasındaki ilk görüşme olması nedeniyle önem taşıyor. Abe’nin, yarın da Çin Başbakanı Li Keqiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Çin’in Sichuan Eyaleti’nde gerçekleştirilecek üçlü zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

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